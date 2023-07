Brisighella, lavori sulla rete idrica dopo l'alluvione: possibili interruzioni della fornitura

Il gruppo Hera informa che, nella giornata di mercoledì potranno verificarsi interruzioni di fornitura fino alle ore 20 circa su tutto l’abitato di Brisighella a seguito del protrarsi dei lavori, effettuati dalla Società Acquedotto Valle del Lamone (SAVL), di ricollegamento sulla nuova condotta realizzata post alluvione. Per garantire la fornitura di acqua potabile alle utenze interessate, il gestore del servizio ha messo a disposizione diverse autobotti a reintegro dei serbatoi di accumulo. L’azienda ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.