Si apre una buca enorme nell'asfalto all'incrocio in pieno centro città

Una grossa buca sull'asfalto si è aperta questa mattina in pieno centro a Ravenna. La cavità è stata notata attorno alle 10 all'incrocio tra via di Roma e via Mariani, alle spalle del Liceo Classico. Sul posto è intervenuta in prima battuta una volante della Polizia di Stato, anche per gestire la viabilità in sicurezza. Stanno intervenendo anche la Polizia locale e i tecnici del comune.