Parte a Pasqua la navetta estiva gratuita a Milano Marittima: orari, percorsi e fermate

Vista la positiva esperienza degli anni passati, anche per l’estate 2024 dal 31 maggio al 15 settembre a Milano Marittima sarà attivato il bus navetta che collega il parcheggio situato presso il Centro Congressi di Via Jelenia Gora con Viale 2 giugno sino alla Rotonda Corelli. Anche quest’anno il servizio sarà effettuato durante le festività di Pasqua dal 29 marzo al 1 aprile e inoltre anche nel ponte della festa della Liberazione dal 25 al 28 aprile. Le corse sono gratuite, in modo da stimolare gli automobilisti a preferire il mezzo di trasporto pubblico rispetto all’autovettura privata.

Il percorso prevede le seguenti fermate sia all’andata che al ritorno: Parcheggio Centro Congressi – Via Jelenia Gora – I Traversa Pineta – Viale 2 giugno – Rotonda Cadorna – Viale 2 giugno – Rotonda Corelli. Inoltre nel periodo dal 6 luglio al 1 settembre vi sarà un servizio bus navetta che collegherà il parcheggio situato presso il Centro Congressi di Via Jelenia Gora anche a Milano Marittima nord fino all’ Anello del Pino e ritorno.

Il servizio finanziato dal comune di Cervia ha un costo di euro 144.000 euro ed è svolto da METE spa, attraverso le imprese a essa consorziate, ai sensi del contratto stipulato con Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. s.r.l. consortile.

La delegata ai trasporti Bianca Maria Manzi ha dichiarato: “Anche quest’anno abbiamo messo a disposizione le risorse per garantire questo servizio particolarmente apprezzato dai nostri ospiti. Anche quest’estate pertanto ci sarà il servizio gratuito di bus navetta a Milano Marittima, per incentivare la mobilità sostenibile e cercare di evitare il più possibile il congestionamento del traffico in centro. Inoltre abbiamo confermato il servizio nel periodo delle festività pasquali e in particolare aggiunto il servizio anche nel ponte delle festività del 25 aprile”.

Orari e percorsi

- Nei giorni 29, 30, 31 marzo, 1, 25, 26, 27, 28 aprile e nel periodo 31 maggio – 15 settembre 2024, il servizio di trasporto pubblico mediante l’istituzione di un servizio bus navetta che colleghi il parcheggio situato presso il Centro Congressi di Via Jelenia Gora con Viale 2 giugno sino alla Rotonda Corelli con le seguenti caratteristiche:

Percorso: Parcheggio Centro Congressi – Via Jelenia Gora – I Traversa Pineta – Viale 2 giugno – Rotonda Cadorna – Viale 2 giugno – Rotonda Corelli e ritorno sul medesimo percorso. Fermate: tutte quelle di linea situate lungo il percorso sopra indicato. Frequenza: nella fascia oraria 10.00/15.00 – 21.30 una corsa ogni 15 minuti; nella fascia oraria 21.30 – 24.00/01.00 una corsa ogni 20 minuti. Programma di esercizio: venerdì 29 marzo e i venerdì nel periodo 31 maggio – 1 agosto e 19 agosto – 15 settembre 2024, dalle ore 15,00 alle ore 24,00. Nei giorni 30, 31 marzo, 1, 25, 26, 27, 28 aprile, i sabati e i festivi dal 1 giugno al 1 agosto e dal 19 agosto al 15 settembre dalle ore 10,00 alle ore 24,00 e tutti i giorni dal 2 agosto al 18 agosto, dalle ore 10,00 alle ore 01,00 del giorno successivo.

- Nel periodo dal 6 luglio al 1 settembre, il servizio di trasporto pubblico mediante l’istituzione di un servizio bus navetta che colleghi il parcheggio situato presso il Centro Congressi di Via Jelenia Gora con Via Anello del Pino con le seguenti caratteristiche:

Percorso: Parcheggio Centro Congressi – Via Jelenia Gora – I Traversa Pineta – Viale 2 giugno – Via Anello del Pino e ritorno sul medesimo percorso. Fermate: tutte quelle di linea situate lungo il percorso sopra indicato. Frequenza: nella fascia oraria 10.00 – 24.00/01.00 una corsa ogni 20 minuti. Programma di esercizio: i sabati e i festivi dal 6 luglio al 8 agosto e dal 19 agosto al 1 settembre, dalle ore 10,00 alle ore 24,00, dal 9 agosto al 18 agosto dalle ore 10,00 alle ore 01,00.