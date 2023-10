Dramma in pineta: Carabiniere fuori servizio trova il cadavere di un ciclista

Non si esclude nessuna ipotesi, anche se quella più probabile è quella del malore, sulle cause della morte del 54enne il cui cadavere sabato pomeriggio è stato trovato nella pineta tra Marina di Ravenna e Punta Marina. La notizia è stata diffusa solo oggi tramite il Corriere Romagna. Si tratterebbe di un uomo della provincia di Forlì-Cesena, non residente a Ravenna ma che frequenta spesso il ravennate, dove ha amici e famiglia.

Il corpo senza vita del ciclista, che stava viaggiando in pineta in sella a una bici elettrica, è stato trovato a bordo strada da un Carabiniere forestale fuori servizio, che ha subito allertato il 118 e la Polizia di Stato. Ma il personale sanitario, una volta giunto sul posto, non ha potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo. Il pubblico ministero di turno, Marilù Gattelli, ha messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria il cadavere del 54enne per stabilire l'esatta causa della morte