Macabro ritrovamento nel porto: dalle acque emerge il cadavere di una donna

Macabro ritrovamento al Porto San Vitale di Ravenna, in zona Sapir. Martedì mattina è emerso dalle acque gelide il cadavere di una donna. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco per il recupero del corpo insieme ai Carabinieri per le indagini del caso. Dalle prime ipotesi pare trattarsi di una donna che nei giorni scorsi si era allontanata da casa con intenzioni suicide. Da due giorni erano in corso le ricerche della scomparsa.

