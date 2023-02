Carnevale dei ragazzi città di Ravenna: l'elenco dei biglietti vincenti

E' stato diffuso l'elenco dei biglietti vincenti della Lotteria del Carnevale Città di Ravenna. Il ricavato andrà a favore del progetto Mensa e Servizio Docce/Guardaroba gestito da Caritas e Opera Santa Teresa. I biglietti vincenti sono stati estratti domenica in occasione della seconda sfilata dei carri del Carnevale che si è svolta a Marina di Ravenna. I carri vincitori del Carnevale 2023 sono risultati quelli di San Rocco (“Il regno Unito”) e San Biagio e San Vittore (“La banda Bassotti e Paperopoli"). Migliore maschera al Capitano Uncino della parrocchia di Marina di Ravenna. I premi potranno essere ritirati previa telefonata al 3393602420 ore pasti

entro 60 giorni.

I biglietti vincenti

1. Skoda Fabia 14310

2. Buono spesa Conad La Caveja 11734

3. Buono viaggio Teodorico Holiday 10287

4. Buono spesa Conad La Caveja 10913

5. Telefono cellulare 01692

6. Buono spesa Conad La Caveja 04592

7. Buono spesa Cicli Sambi 05852

8. Borsa di Pelle + scialle 00146

9. Buono spesa Desiderando Viaggiare 04749

10. Buono spesa Desiderando Viaggiare 09454

11. Buono spesa Desiderando Viaggiare 00479

12. Confezione di Parmigiano Reggiano 01737

13. Cena per due ristorante Molinetto 11027

14. Buono spesa Desiderando Viaggiare 09250

15. Buono spesa Desiderando Viaggiare 06932

16. Cena per due Ristorante Molinetto 13974

17. Buono spesa Desiderando Viaggiare 00052

18. Buono spesa Desiderando Viaggiare 04087

19. Buono spesa Bebe by Fagottino 12621

20. Buono spesa Desiderando Viaggiare 11645

21. Confezione di Parmigiano Reggiano 10397

22. Buono spesa Desiderando Viaggiare 06975

23. Buono spesa Desiderando Viaggiare 05273

24. Buono spesa La Pescheria Ravennate 08032

25. Cena per due Ristorante Molinetto 02939

26. Buono spesa Aquolina 00363

27. Buono spesa Desiderando Viaggiare 08809

28. Buono spesa Desiderando Viaggiare 09050

29. Buono spesa Desiderando Viaggiare 03209

30. Buono spesa Leonardi Dolciumi 03332

31. Buono spesa America History 01574

32. Buono spesa Desiderando Viaggiare 07192

33. Buono spesa Desiderando Viaggiare 04593

34. Buono spesa Desiderando Viaggiare 09371

35. Buono spesa Desiderando Viaggiare 05324

36. Buoni spesa Menoquaranta 14355

37. Buono spesa Desiderando Viaggiare 07022

38. Buono spesa Desiderando Viaggiare 00756

39. Buoni spesa Menoquaranta 10488

40. Buoni spesa Menoquaranta 06992

41. Buono spesa Desiderando Viaggiare 09287