Positivi al Covid in due scuole: tamponi a studenti e insegnanti nell'aula magna

Martedì mattina nell'aula magna delle scuole medie di Cotignola sono stati effettuati i tamponi agli insegnanti e agli alunni di due classi delle primarie di Cotignola e di due classi delle secondarie. L'intervento, organizzato dal Dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl, si è reso necessario a seguito di positività riscontrate nei giorni scorsi.

"Le operazioni si sono svolte in modo ordinato con la massima collaborazione di tutti - spiega il sindaco Luca Piovaccari - Quasi tutti gli alunni hanno vissuto quest'esperienza con serenità, grazie anche alla grande professionalità e umanità degli operatori dell'Ausl. Sicuramente organizzare queste operazioni all'interno delle scuole ha reso tutto meno traumatico per i ragazzi, che hanno potuto condividere questi delicati momenti con i propri compagni di classe, facendosi coraggio a vicenda. Inoltre questa modalità ha risparmiato ai genitori l’onere di doverli accompagnare presso il “drive through” per effettuare il tampone. Nel frattempo tutti gli alunni, esclusi i contatti stretti con i positivi, continuano a partecipare regolarmente alle lezioni utilizzando la mascherina durante tutta la permanenza a scuola fino a fine settimana, come da disposizioni dell’Ausl. Mercoledì dovrebbero arrivare tutti gli esiti dei tamponi".