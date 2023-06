Festa della Repubblica a Casola Valsenio, tra un 'Romagna Mia' e un ringraziamento ai volontari

L’inno di Mameli eseguito dal gruppo bandistico casolano di fronte al monumento ai Caduti. L’Esercito sull’attenti, accanto ai Vigili del Fuoco, e ancora più a lato gli agenti della Polizia Locale di Venezia inviati nel ravennate per dare supporto ai colleghi della Romagna Faentina.

Le celebrazioni per la Festa della Repubblica si sono svolte venerdì anche a Casola Valsenio, il comune più colpito dalle frane in provincia di Ravenna, ed è stato un momento molto sentito da parte della cittadinanza locale. Una pausa di mezz’ora dal lavoro che si sta svolgendo in questi giorni e che vede tecnici, personale, cittadini, nonché volontari e professionisti, impegnati ad aprire varchi e ristabilire i collegamenti viari interrotti dalle oltre 300 frane che hanno investito il comprensorio da 15 giorni a questa parte.

Alle 19 si sono presentati in tanti al parco cittadino, oltre agli esponenti della giunta e al sindaco Giorgio Sagrini con la fascia tricolore indosso che, stentoreo, ha letto un messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La celebrazione - come da tradizione paesana, ma quest’anno in forma ridottissima - ha visto la banda eseguire alcuni brani: l’inno d’Italia, l’inno d’Europa e l’immancabile ‘Romagna Mia’ di Casadei, canzone identitaria del territorio e da metà maggio diventata anche il canto della ripartenza dopo gli eventi alluvionali. La Festa della Repubblica a Casola ha avuto anche i connotati di un momento di ringraziamento ufficiale da parte della comunità nei confronti di tutti gli operatori che da un mese a questa parte si stanno prodigando nella fase emergenziale, ancora in corso.