Centro sportivo Porto Fuori, la delusione della polisportiva: "Quando termineranno i lavori?"

C'è delusione e rammarico nella comunità di Porto Fuori per il destino del centro sportivo di via Combattenti Alleati, al centro di un finanziamento, approvato dalla Giunta di Ravenna per l’ampliamento e messa in sicurezza della palazzina del centro. "Lo scopo del finanziamento - riferisce la Polisportiva Porto Fuori A. Salbaroli - è mettere nelle condizioni il concessionario (la stessa polisportiva, ndr) di poter avere spazi in sicurezza e coperti, agevolando non solo l’attività legata alla sua vocazione e quelle delle 6 sezioni sportive: Calcio, Pallavolo, Pesca, Boxe, Podismo e Ciclismo, ma garantire spazi anche per altre iniziative del paese".

A quel punto parte "l’iter di confronto, idee chiare e condivise per lavori essenziali e funzionali, pronti con i primi progetti - prosegue la Polisportiva - ma impattiamo con eventi e situazioni, le più significative che si siano mai concatenate nei 50 anni di vita del centro sportivo: Covid, Pnrr (uffici Comunali sovraccarichi per tali progettazioni), poi i prezzi dell’edilizia letteralmente esplodono per il tema bonus 110%. Tutto questo comporta ritardi e a confrontarci nuovamente con l’Amministrazione, riconfermando la scelta importante e strategica dell’investimento. A questo punto rivediamo il progetto affinché non incidesse ulteriormente sui bilanci Comunali e, viene redatto il nuovo progetto esecutivo; siamo a fine 2022 e parte l’iter amministrativo previsto. Vengono assegnati i lavori edili, a giugno 2023 si prevede parta il cantiere che in 3 – 4 mesi può vedere la fine lavori e l’utilizzo degli spazi nuovi e quelli ristrutturati della palazzina".

Tempi che avrebbero permesso "di svolgere al meglio la Sagra de Caplèt a settembre, essere pronti per la nuova stagione calcistica e, non di poco conto, inaugurare la fine lavori festeggiando il 50° anniversario della nascita del centro e della Polisportiva. Purtroppo, non è andata così", spiega il direttivo. Dopo aver chiesto spiegazioni al Comune, la Polisportiva riferisce di aver dovuto attendere "fino a metà dicembre", quando l'Assessorato allo sport avrebbe fatto sapere "che il finanziamento che era destinato a terminare i lavori, causa alluvione e tromba d’aria di luglio, è stato dirottato a quelle necessità". Il direttivo della Polisportiva è “scioccato” dalla notizia, "ma non per le ragioni riportateci, che ovviamente comprendiamo e possiamo condividere, ma perché questa informazione poteva esserci tranquillamente già data a fine luglio, chiamandoci a ragionare poter capire gestire la situazione e trovare soluzioni. Oggi siamo a cantiere ancora in corso e non sappiamo quando terminerà".

A quel punto la Polisportiva chiede nuove informazioni sulle tempistiche, ma dal Comune non sarebbero arrivate ulteriori risposte. "Ci hanno fatto perdere tempo e risorse e noi ci finanziamo con iniziative utilizzando tali spazi; ad oggi non sappiamo quando ci sarà possibile tornare ad utilizzarle. Non abbiamo festeggiato il 50° anniversario della nascita, ma quando mai ad una associazione gli capita di poter gioire per tale traguardo?". La Polisportiva chiede dunque una risposta direttamente al sindaco: "Siamo molto rammaricati e delusi, oggi non sappiamo se potremmo organizzare al meglio i tornei di calcio, il progetto Ortilio patrocinato dai Comuni di Alfonsine e Ravenna, volevamo predisporre un CRE e altre iniziative. A Porto Fuori non mancano volontà e iniziative, da sempre la Polisportiva è una delle realtà attive. Ora bisogna recuperare tempi ed avere certezze".