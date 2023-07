Centro storico affollato per il primo evento di 'Ravenna Banda di Sera'

Migliaia di persone nelle strade, nei vicoli, nelle piazze e in tutte le aree pedonali del centro storico di Ravenna. Venerdì scorso, complice anche il clima perfetto e il desiderio di vivere qualche ora all’aperto senza l’afa opprimente, la serata organizzata dal Comitato Spasso in Ravenna, in collaborazione con Ascig, Associazione per gli scambi culturali fra Italia e Giappone, si è rivelata indiscutibilmente un grande successo. A confermarlo le immagini di una città viva e affollata, con famiglie, gruppi di amici e tante persone a passeggio o ferme nei tavolini dei locali. Il tutto arricchito dall’apertura serale dei negozi in occasione del primo weekend di saldi estivi.

Insomma, una ricetta che ha prodotto un piatto gustosissimo per tutti. Nelle vie la musica della Cartoon Street Band, la prima ad esibirsi per Ravenna Banda di Sera 2023, allestita all’interno dell’associazione Tumm Ets per suonare le sigle più famose dei cartoni giapponesi e nelle piazze tante iniziative. Via Salara presa d’assalto dalle famiglie per i laboratori dell’associazione Tralenuvole, ma anche una piazza del Popolo affollatissima per le esibizioni proposte dal gruppo Seta&Acciaio. Una serata all’insegna del Tanabata, la festa giapponese degli innamorati della Via Lattea che ha portato tante persone in centro vestite con kimono e altri indumenti in stile nipponico che hanno fatto tappa in via Antica Zecca da Miyajima, senza dimenticare le splendide vetrine allestite in onore della nazione del Sol Levante. E poi ancora via Cavour, via IV Novembre e tante altre strade letteralmente invase di persone.

Archiviato il grande successo di venerdì scorso, l’attenzione si sposta già al prossimo weekend. Venerdì 14 luglio secondo appuntamento con Ravenna Banda di Sera. Ad animare le vie della città, ancora animate e vive con negozi aperti e iniziative di ogni genere, sarà questa volta la Zastava Orkestar. Una marching band dallo stile balcanico, che mette insieme musica, teatro e giocoleria, evocando le atmosfere dei film del regista Kusturica. Il repertorio della band prevede sia brani della tradizione balcanica, sia composizioni originali. Il corteo partirà da Borgo San Rocco e chiuderà in piazza Kennedy.

Durante la serata, in piazza del Popolo anche l’esibizione dell’Accademia del Musical di Ravenna per arricchire ulteriormente la proposta di una bella serata all’aperto. Così come le aziende colpite dall’alluvione ospitate per il progetto “Piazze della Solidarietà” e per i più piccoli i laboratori di Tralenuvole dedicati all’acqua, che nonostante i tristi eventi di maggio rimane risorsa amica e indispensabile. In Piazza Kennedy, le attività continueranno a promuovere, come in tutti i venerdì di luglio, una serie di piccoli concerti e serate musicali.

L’intero Marching band Festival Ravenna Banda di Sera e il progetto Piazze della Solidarietà sono idee del Comitato Spasso in Ravenna, frutto a sua volta dell’iniziativa delle associazioni di categoria Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, con il contributo del Comune di Ravenna e il sostegno de La Cassa di Ravenna.