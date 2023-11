Cerimonia per le nozze d’oro, di diamante e titanio

Nelle sale del Museo internazionale delle ceramiche, questo pomeriggio si è rinnovato l’appuntamento con le nozze d’oro, di diamante e di titanio (o ferro, a seconda della letteratura sul tema) per le coppie faentine che quest’anno festeggiano, rispettivamente, 50, 60 e 70 anni di matrimonio. L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale faentina per sottolineare il valore della famiglia e del matrimonio. Come sempre grandi protagonisti sono state le coppie di faentini, molti dei quali accompagnati da figli e nipoti, che hanno aderito all’iniziativa. Dopo la registrazione, le coppie hanno posato per la foto ricordo con il sindaco Massimo Isola. La cerimonia è proseguita con i saluti ai convenuti, da parte del primo cittadino, circa 400 persone. Dalle 16, animazione e musica a cura della ‘Metallurgica Viganò’ e del ‘Melodic Duo’, con i quali sono stati ripercorsi, tra canzoni e piccoli sketch che facevano riferimento agli anni 1973, 1963 e 1953 per omaggiare chi quest’anno festeggiava i 50, 60 e 70 anni di matrimonio. Nel corso del pomeriggio spazio ai ricordi di alcuni convenuti che hanno raccontato aneddoti legati al loro ‘giorno più bello’. La cerimonia si è conclusa con un piccolo rinfresco e il brindisi d'augurio. Chi fosse stato impossibilitato a partecipare all’iniziativa di sabato, potrà ritirare nei prossimi giorni la pergamena preparata per l'occasione direttamente alla Segreteria del Sindaco del Comune di Faenza, negli orari di ufficio.