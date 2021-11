Cervia, dopo la 'censura' al Parco della Salina arriva l’opera di Dissenso Cognitivo

Martedì alle 11:30 al Parco della Salina di Cervia viene inaugurata l’opera di Dissenso Cognitivo, donata da Magazzeno Art Gallery alla città di Cervia. La galleria ravennate fondata da Alessandra Carini, in occasione della mostra estiva “Quattro gallerie per un secolo d’arte” curata da Claudio Spadoni al Magazzino del Sale di Cervia, ha presentato, tra le altre opere, un container che lo street artist ha dipinto proprio fuori dall’ingresso del Magazzino.

"Dissenso Cognitivo, artista ormai molto conosciuto, famoso per operare nel paesaggio urbano su cartelli e supporti arrugginiti, è stato vittima ultimamente di una censura da parte di sconosciuti di alcune sue opere storiche del ravennate - fa sapere la galleria ravennate - non un semplice “crossing” (termine usato per indicare una scritta o un murales che va a coprirne un altro, cosa molto comune nelle opere in strada), ma una vera e propria censura ad personam, fatta con rulli e vernice nera. E' il momento propizio quindi per inaugurare questa grande opera, in un luogo così importante del territorio come il Parco della Salina di Cervia".

All'inaugurazione nel Parco della Salina di Cervia, ingresso dalla strada provinciale Salara 6, sono presenti l’assessore alla Cultura del Comune Cervia, Cesare Zavatta, il presidente del Parco della Salina di Cervia, Giuseppe Pomicetti, la gallerista Alessandra Carini, Marco Miccoli, presidente di Indastria, associazione promotrice di Subsidenze Street Art Festival di Ravenna.