Cervia, parte una serie di incontri per neogenitori

Il Servizio SeiDonna del Comune di Cervia, in collaborazione con la Sala Malva Nord, propone una serie di incontri per le mamme e i papà volti ad affrontare alcuni temi e momenti della genitorialità per condividere emozioni, esperienze e difficoltà sotto la guida di esperti che daranno alcuni semplici consigli per intraprendere il nuovo cammino dell’essere genitori.

Sabato 9 aprile 2022 alle ore 10.00 “Le fasi del gioco”. Durante l’incontro si parlerà dell’importanza delle attività/giochi montessoriani nello sviluppo dell’autonomia del bambino e dell’affidamento dei 5 sensi nella fascia 0 a 3 anni.

Sabato 23 aprile 2022 alle ore 10.00 “Massaggio infantile: un momento di ascolto, cura e contatto”. Esploreremo insieme che cos’è il massaggio infantile, come e dove è nato e la sua importanza a livello pratico tra i genitori e il/la neonato/a. Scopriremo i suoi principali benefici e la magia che questo momento può portare con sé.

Sabato 14 maggio 2022 alle ore 10.00 “Spannoliniamo?”. Per i piccoli, il passaggio dal pannolino alla mutandina, è certamente una tappa molto importante, oltre che obbligata, che sancisce l’acquisizione di alcune competenze sul controllo del proprio corpo e l’inizio di un percorso verso l’autonomia. Raggiungere serenamente questa tappa di sviluppo permette al bambino di sperimentare soddisfazione e auto-efficacia, accresce la sua autostima e lo fa sentire grande e capace. Scopriremo, insieme all’esperta, come farlo, a quale età e quali suggerimenti pratici seguire.

Gli appuntamenti si svolgeranno tutti presso la Sala Malva Nord, in via Papaveri 43, a Cervia. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail a seidonna@comunecervia.it oppure telefonare al numero 0544 979266.