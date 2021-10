Cervia, partono le potature per la cura del verde: oltre mille piante interessate

. Il piano delle potature, che partirà ad ottobre e si concluderà a fine inverno, permetterà di mettere in sicurezza una serie di viali, in particolare caratterizzati da filari di pini domestici e marittimi e platan

Cervia si prepara ad avviare nel periodo autunnale il piano di potature di una serie di alberature cittadine per rendere più bella e accogliente la località. Il piano delle potature, che partirà ad ottobre e si concluderà a fine inverno, permetterà di mettere in sicurezza una serie di viali, in particolare caratterizzati da filari di pini domestici e marittimi e platani, per quasi 1100 piante. I lavori sono previsti nel progetto "Interventi di potature, abbattimenti e reimpianti in viali e parchi cittadini” per l’anno 2021 dell’importo complessivo di 200mila euro, che verrà affidato in Accordo Quadro Verde alla ditta aggiudicataria.

Il piano partirà la prima settimana di ottobre con i viali a pini e successivamente alla caduta delle foglie si passerà alle zone con platani. A tale scopo sono previste alcune giornate in cui la viabilità nelle zone interessate potrà essere rallentata dai lavori di potatura. Le vie subiranno una chiusura temporanea al traffico, al fine di consentire ai cantieri mobili di lavorare in sicurezza, lasciando comunque ai residenti e ai mezzi di soccorso e di trasporto pubblico urbano la possibilità di transitare per l’accesso alle proprie abitazioni o per garantire il servizio pubblico.

La viabilità alternativa e le deviazioni saranno segnalate in modo chiaro, anche con cartelli informativi che verranno posti nelle vie interessate ai lavori. La chiusura si renderà necessaria solo nel momento in cui le squadre operative saranno al lavoro, quindi indicativamente dalle 8 alle 17. In orario non lavorativo, nelle ore notturne e nelle giornate festive le strade saranno quindi aperte ed il traffico sarà del tutto regolare.

Nell’esecuzione delle potature la ditta appaltatrice, su indicazione dei tecnici comunali, applicherà corrette tecniche arboricolturali, in particolare per le latifoglie si cercherà di privilegiare una potatura a tutta cima, evitando la pratica scorretta della capitozzatura. Inoltre, essendo diventata Cervia zona focolaio per la diffusione del cancro colorato del platano, deve adottare la lotta obbligatoria prevista per legge sull’intero territorio comunale, con una serie stringente di attività di prevenzione per evitare il diffondersi della malattia.

Pertanto anche le attività di potatura dovranno essere particolarmente accurate, in particolare anticipando lo screening da parte dei tecnici del Servizio fitosanitario regionale e seguendo accorgimenti nelle operazioni di taglio e disinfezione delle ferite. Il progetto prevederà inoltre anche l’abbattimento di una quarantina di alberi sparsi in viali e parchi, dove si sono concentrate le indagini di stabilità effettuate dalla ditta incaricata.

Si tratta di esemplari maturi di pini domestici o platani, in particolare modo localizzati su strade di traffico o parchi, affetti da carie o altre patologie, oppure deperienti o con lesioni di tale gravità da rendere necessario la loro eliminazione per messa in sicurezza stradale o per pubblica incolumità.

Dove le condizioni del sito lo permetteranno si procederà anche alla ripiantagione con giovani piante, in caso contrario si procederà a eliminare la ceppaia mettendo in sicurezza l’area.