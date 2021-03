Cervia si "illumina di meno", tornano le iniziative in favore del risparmio energetico

Cervia non rinuncia a M’illumino di meno nonostante l’emergenza sanitaria. Anche se non si svolgerà la tradizionale iniziativa con la piazza Garibaldi e il Museo del sale a lume di candela, la distribuzione gratuita delle lampadine a basso consumo, gli astrofili, le letture e i canti sotto le stelle, il comune di Cervia ha aderito alla giornata del risparmio energetico.

E’ il quattordicesimo anno consecutivo che la città partecipa a “M’illumino di meno”, festa del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, evento promosso da Caterpillar, trasmissione di Rai Radio 2 (in occasione dell’anniversario dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto avvenuta il 16 febbraio 2005). Quest’anno è dedicata al “salto di specie”, l'evoluzione ecologica nel nostro modo di vivere che dobbiamo assolutamente fare per uscire migliori dalla pandemia. L’invito di M'illumino di Meno 2021 è raccontare i piccoli e grandi salti di specie nelle nostre vite, quelli già fatti e quelli in programma: dalla mobilità all'abitare, dall'alimentazione all'economia circolare.

L'Amministrazione comunale ha scelto di sensibilizzare la propria comunità attraverso una campagna social, invitando i cittadini ad inviare una foto significativa che dimostri un’azione in cui essi sostengono le buone pratiche ambientali e il risparmio energetico. Con un video su fb del comune e sui social (https://youtu.be/ZkTgZFE6TOE), la Giunta comunale invita la città a partecipare all’iniziativa che durerà fino al 10 aprile. Le foto ricevute verranno poi condivise di volta in volta sulla pagina facebook istituzionale del Comune di Cervia in una vera e propria vetrina digitale. La foto può essere anche accompagnata da una breve descrizione (massimo 20 caratteri) e insieme alla liberatoria (obbligatoria per la pubblicazione firmata da tutti i soggetti che compaiono nella foto) inviata a: milluminodimeno@comunecervia.it