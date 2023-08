I Cerviaman lanciano il “Palio dei quartieri”: in piazza la consegna degli stendardi

Una nuova idea lanciata dai Cerviaman - il gruppo nato dalla passione comune per il triathlon, e diventato ben presto anche un importante strumento di beneficenza per la comunità cervese - in vista dell’Ironman di metà settembre, il momento clou della stagione dal punto di vista agonistico. Visto che il percorso della gara interesserà praticamente l’intero territorio cervese, richiamando centinaia e centinaia di spettatori, la proposta è quella di stimolare tutti i quartieri di Cervia ad organizzarsi in gruppi numerosi e coloriti per incitare i triatleti al passaggio.

Dopo aver contattato uno ad uno i quartieri per spiegare l’iniziativa, i Cerviaman saranno in piazza Garibaldi, lunedì 28 agosto, all’interno dello show dei Barboni di Lusso: in una pausa del concerto verranno coinvolti i quartieri presenti e ad ognuno di loro verrà consegnato lo stendardo ufficiale che ne certifica la partecipazione di gruppo a livello di tifo. Conclusa la gara dell’Ironman verrà decretato il quartiere vincitore (per presenza, originalità, partecipazione), a cui verrà assegnato un trofeo che poi, anno dopo anno, dovrà essere rimesso in palio.

Quest’anno, grazie al “Progetto Filippo”, il ricavato della stagione dei Cerviaman verrà devoluto alla costruzione, a Cervia, di un nuovo centro diurno per giovani disabili. Per promuovere questa iniziativa benefica, è previsto anche un nuovo aperitivo “solidale”, in programma martedì 29 agosto alle 18 al Vaniglia Cafe’ di via Bertoni a Cervia.