"Ciccioli per un po'": apre un temporary bar in centro storico a Faenza

Distinti salumi è la dicitura riportata sui grembiuli dello staff. Una frase ricorrente del compianto Valter Dal Pane. Il bar dell’Hotel Vittoria di Faenza da mercoledì ne incarna la filosofia. Si tratta del ‘Ciccioli per un po’’, l’osteria temporanea nata in seno al Distretto A, che si propone in occasione delle festività come vineria con cucina a propulsione romagnola. A propulsione appunto perché, i salumi e formaggi, i panificati, vino, olio e distillati romagnoli saranno ben assortiti e mescolati con prodotti a chilometro 1, ovvero locali, di piccoli produttori, ma provenienti da fuori regione.

Ben rappresentata infatti sarà la Sicilia, complice Stella Palermo, la barlady isolana trapiantata a Faenza, che dietro al bancone, oltre a miscelare gin in ogni salsa (letteralmente, nda) proporrà un gustoso spritz con vermouth e bollicine made in Romagna, e si farà inoltre ambasciatrice dei prodotti made in Trinacria. Accanto a lei, ci saranno gli ex ‘Corona boys’ Massimo Zoli e Fabrizio Bagnara. Le atmosfere natalizio-alternative a cura dell’architetto Bianca Maria Canepa e del Garden Bulzaga suggestioneranno gli avventori, al resto poi penserà la compagnia.

“Da oggi, e fino all’8 gennaio si ‘sfettola’ - spiega Fabrizio Bagnara - l’idea di vineria con cucina è in pentola da tempo, abbiamo scelto la location in formula di Temporary per testare questo tipo di offerta che servirà produzioni romagnole, formaggi e salumi, olio, vino, liquori, distillati e vermouth, ma anche prodotti territoriali di qualità extraterritoriali. Vogliamo valorizzare tanti piccoli produttori locali che stanno facendo cose di qualità. E’ un’attività al 100% ma ci sono tutti quelli del Distretto A ed abbiamo anche un cuoco che ogni giorno proporrà un piatto diverso”. Nonostante il locale temporaneo sono in via di definizione altri eventi. A cominciare dalla “grande festa di capodanno - rileva Bagnara -, poi saremo aperti straordinariamente alla mattina in tre occasioni: l’8 dicembre, il 31 dicembre e il 5 gennaio”.