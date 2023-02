Cocaina e pasticche di ecstasy in auto: arrestato un 35enne ravennate

Viaggiavano in auto con un chilo e mezzo di droga, tra cocaina e pasticche di Mdma (più nota come ecstasy) in autostrada all'altezza di Modena. Sono finiti in carcere due uomini con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo riferisce SalernoToday. A finire nei guai sono un 35enne di Ravenna e un 39enne residente a Nocera Inferiore. A scoprire la droga è stata la polizia stradale di Modena. Il controllo dei due risale a qualche giorno fa, di mattina. All'interno di un'Audi A6 la polizia avrebbe trovato prima 308 grammi di cocaina contenuti in una busta, termosaldata di plastica. Da successivi controlli, sarebbe emersa poi la presenza di oltre un chilo di Mdma, conosciuta come ecstasy. In tre distinte buste, c'erano circa 430 grammi della sostanza che si presentava nella forma di pasticche di forma quadrangolare, di colore rosa. Gli inquirenti hanno sequestrato anche due telefoni cellulari. Spetterà ora alle indagini verificare dove sia stato acquistato quell'ingente quantitativo di droga e, in particolare, a chi fosse destinato.