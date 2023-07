Coldiretti, Ferrara aiuta Ravenna: in dono mezzo milione di api ai colleghi colpiti dall'alluvione

Sabato mattina i giovani apicoltori di Ferrara, guidati da Stefano Bellini, Delegato provinciale Giovani Impresa e Vice Delegato regionale del movimento Giovani di Coldiretti, hanno donato 5 arnie contenenti mezzo milione di api ai colleghi ravennati in forte difficoltà per via delle calamità di maggio.

La consegna solidale è avvenuta al Mercato di Campagna Amica Ravenna alla presenza di Marco Sforzini, neo Delegato di Giovani Impresa Emilia-Romagna nonché delegato dei Giovani Coldiretti di Ravenna e dei Direttori di Coldiretti Ferrara Alessandro Visotti e di Coldiretti Ravenna Assuero Zampini.

“Questi nuclei di api rappresentano un piccolo segnale di solidarietà verso i giovani colleghi apicoltori della Romagna che hanno perso le loro produzioni nei giorni dell’alluvione - ha detto il Delegato dei Giovani di Ferrara Bellini accompagnato per l’occasione dai colleghi apicoltori Sofia Ricci e Giulio Magri - un grazie di cuore agli apicoltori ferraresi che hanno reso possibile con il loro gesto tutto questo: Apicoltura Franchi Marilena, Magri Giulio, Gocce Balsamiche di Edoardo Lodi, Apicoltura Orpelli Anna”.

“Un grazie di cuore ai ragazzi di Coldiretti Giovani Impresa Ferrara e alle aziende apistiche che questa mattina hanno dimostrato, con grande volontà e solidarietà, quanto sia importante essere uniti anche nelle difficoltà - ha commentato il Delegato regionale Sforzini - l’importanza delle api per l’agricoltura e la biodiversità ambientale è vitale - ha aggiunto - e i nostri apicoltori, che a causa dell’alluvione hanno perso fino all’80% del raccolto di miele oltre a migliaia di arnie, passo dopo passo, ricominceranno a produrre”.