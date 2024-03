Al volante con un coltello nascosto sotto al sedile: camionista denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Lugo, nel fine settimana, hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio in Massa Lombarda, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori e controllo alla circolazione stradale. Nel corso dell’attività i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lugo, hanno sorpreso un uomo alla guida della sua auto in evidente stato di ebbrezza. Il conducente ha poi rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, I militari gli hanno quindi ritirato la patente per la successiva sospensione da uno a due anni, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo ai fini della confisca. L’automobilista è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ravenna per il necessario vaglio processuale.

I militari hanno anche sorpreso un cittadino straniero che, alla guida della sua auto, ha eseguito una manovra pericolosa: infatti in prossimità di un’intersezione avrebbe sorpassato un autoarticolato. Per tale grave e pericolosa violazione al codice della strada gli è stata ritirata la patente per la successiva sospensione da uno a tre mesi, nonché elevata sanzione per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di euro 167.

Sempre a Massa Lombarda, i militari hanno fermato un autocarro sospetto con a bordo due persone. Nel corso delle operazioni di controllo delle dotazioni di bordo del veicolo, i militari hanno individuato un coltello da cucina della lunghezza di 32 cm occultato sotto al sedile del conducente. Il camionista è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ravenna per porto senza giustificato motivo di uno strumento da taglio e per tale motivo ora rischia l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 1000 a 10.000 euro.

Nel complesso, durante il week-end, sono stati controllati 88 veicoli e 165 persone con servizi che hanno impiegato i militari della Compagnia di Lugo soprattutto in orario serale e notturno lungo le strade di Massa Lombarda e Lugo.