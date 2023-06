Con l'estate torna Judo al Parco: tanti appuntamenti nelle aree verdi della città

L’estate 2023 è alle porte con la VI edizione di Judo al Parco, progetto ludico motorio gratuito finalizzato alla divulgazione del metodo Judo. Gli incontri si svolgeranno ogni giovedì pomeriggio dalle ore 17.30 alle 19.15 in alcuni dei parchi pubblici della città di Ravenna e sarà possibile prendere confidenza con questa disciplina sotto gli sguardi vigili degli istruttore dell’ASD Kaishi Judo Romagna. I giovani atleti della società sportiva si diletteranno nel proporre al pubblico la loro esperienza e ad aiutare gli amici che vorranno salire per la prima volta sul tatami.

Il Judo è considerato uno degli sport d’eccellenza per quanto riguarda la difesa personale ed il miglior mezzo per poter utilizzare al meglio l’energia mentale e fisica, motivo per cui il Comitato Olimpico Internazionale e l’Unesco l’hanno definito come uno degli sport migliori per la formazione di bambini e ragazzi dai 4 ai 21 anni. Lo Staff del Kaishi Judo Romagna, nell’ambito della sua attività e con i suoi progetti di inclusione, promuove il concetto che lo sport non deve essere un privilegio, ma uno strumento per oltrepassare le barriere legate ai disagi fisici, mentali, culturali ed economici, da qui nasce anche la collaborazione con Anmic, Avis e Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo. La pratica del Judo consente un’educazione psicologica, lo sviluppo dell’autostima e una maggior sicurezza in se stessi, la capacità di autocontrollo, una maggior coordinazione e uno sviluppo armonico e simmetrico del proprio corpo.

Gli incontri nei vari parchi cittadini cominceranno con l’appuntamento inaugurale giovedì 15 giugno ai Giardini Pubblici di viale Santi Baldini, all’ombra della suggestiva Loggetta Lombardesca, dalle ore 17.30 alle ore 19.15, a seguire giovedì 22 giugno al Parco Fagiolo di via Cavina - quartiere San Biagio, giovedì 29 giugno al Giardino Mani Fiorite - quartiere Darsena, giovedì 6 luglio al Parco della Pace fra via Marconi e via Marzabotto, giovedì 13 luglio nuovamente al Parco Fagiolo lato Cavina, per poi concludere con giovedì 22 luglio ai Giardini Pubblici di viale Santi Baldini. Nel corso degli incontri verrà offerta la merenda a tutti i bambini che interverranno.