Beneficenza, i giovani di Confindustria Romagna organizzano due eventi solidali

Anche nell’estate di Marina di Ravenna la solidarietà corre veloce. I giovani imprenditori di Confindustria Romagna infatti hanno organizzato due iniziative di raccolta fondi per sostenere le comunità colpite dall’alluvione. Il doppio appuntamento è in programma sabato 22 luglio. Alle 15 si terrà un torneo di padel all’Heroes’s Marina sport center in via Thaon de Revel, 51. Alle 21 invece al ristorante Da Matteo in viale delle nazioni 37, è in programma la cena di beneficenza. Tutto il ricavato delle quote di adesione sarà devoluto in beneficenza sul conto corrente dedicato della Regione Emilia-Romagna.

“Abbiamo pensato a un momento che unisse beneficenza, convivialità e la vocazione sportiva di Marina di Ravenna – spiega il presidente Angelo Bagnari – a due mesi dall’alluvione c’è ancora moltissimo da fare, e crediamo sia importante tenere viva quell’ondata di solidarietà che si è messa in moto fin dall’inizio dell’emergenza ed è diventata il simbolo dello spirito romagnolo”.

Per entrambi gli appuntamenti, per motivi organizzativi è richiesta adesione entro il 20 luglio al seguente numero: 3381583064 o attraverso i form reperibili sul web.