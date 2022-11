"Consegna la letterina a Babbo Natale e ricevi un regalo": l'idea del negozio dedicata ai bambini

Un evento gratuito, dedicato ai più piccoli e pensato per condividere tutti insieme la magica atmosfera del Natale. Si tratta del progetto natalizio di Jenni Fabbri, titolare del concept store Farini 66 a Russi, che invita tutti i bambini a consegnare una letterina per Babbo Natale. L'iniziativa, che è partita sabato e prosegue fino alla vigilia di Natale, prevede la raccolta gratuita delle letterine che i bambini decideranno di indirizzare a Babbo Natale, presso il negozio di Corso Farini. "È un evento pensato soprattutto per i veri protagonisti del Natale, cioè i bambini - spiega la titolare - All’interno del negozio si troverà una cassetta dedicata alle letterine per Babbo Natale e a ogni bambino che scriverà e ci porterà la letterina faremo un piccolo regalino".

Ma non finisce qui. Giovedì 24 dicembre, alle 17.30, si svolgerà un'estrazione durante la quale una tra le letterine scritte riceverà un vero e proprio regalo. "Alla fine di questo progetto le letterine verranno esposte all’interno del nostro negozio per fare capire alle persone che c’è ancora chi sogna e per insegnare ai più grandi che la speranza esiste e che la bontà ognuno di noi la trova dentro - aggiunge Fabbri - Al termine del periodo natalizio, ogni genitore se vorrà potrà venire a riprendere la letterina del proprio bambino così da avere un ricordo di quello che è stato un suo desiderio".