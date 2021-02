Continuano i lavori sulla E45: modifiche alla viabilità

Avanzano gli interventi di manutenzione che rientrano nel piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre avviato da Anas. Per consentire l’avanzamento dei lavori di risanamento della pavimentazione stradale, sono previste limitazioni lungo la strada statale 3 bis “Tiberina” in provincia di Ravenna. Da lunedì 1 e fino a mercoledì 24 marzo sarà chiusa al traffico la corsia di sorpasso, in direzione Venezia, dal km 249,800 al km 250,565. Contestualmente sarà chiusa una delle rampe in uscita, in direzione Venezia, dello svincolo Ravenna (km 250,565).

