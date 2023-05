Cotignola: "Mindfulness", quattro incontri per imparare a vivere con consapevolezza il presente

Ripartono a Cotignola gli incontri dedicati alla «Mindfulness»: nei mercoledì 10, 17, 24 maggio e 7 giugno dalle 20.15 alle 21.45 nella sala polivalente di palazzo Tarlazzi (in corso Sforza 48) si imparerà la pratica base della meditazione. Esercizi di energetica, auto-massaggio per sciogliere e riequilibrare il corpo apportando benefici come la riduzione dello stress e dei disturbi correlati (ansia, tensioni fisiche, nervosismo, insonnia), miglioramento della concentrazione, miglioramento del benessere generale; coltivare il benessere e ridurre lo stress attraverso la respirazione consapevole («mindfulness» appunto) e l’ascolto del corpo.

Conduce gli incontri Debora Perini, naturopata, facilitatrice in mindfulness psicosomatica. La pratica è dedicata agli adulti. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria a eventi@comune.cotignola.ra.it. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Cotignola.