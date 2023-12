Csi, ultimi giorni per la raccolta fondi dedicata ad un pulmino sociale

E’ l’ultima settimana della campagna di raccolta fondi, lanciata dal comitato territoriale CSI di Ravenna-Lugo sulla piattaforma Ideaginger.it, per acquistare un pulmino, con cui andare a prendere e portare a casa i ragazzi, e i portatori di disabilità, che vogliono fare attività sportiva ma non possono recarsi in palestra o al campo sportivo. L’interesse per la proposta sociale del CSI è stato alto e le adesioni sono arrivate di conseguenza: società affiliate, realtà sportive del territorio, aziende, un istituto bancario come LA BCC ravennate forlivese e imolese, e tanti privati hanno contribuito con una donazione. A pochi giorni dalla chiusura del progetto “Non lasciarci a piedi” fissata il 22 dicembre, manca veramente un ultimo sforzo per raggiungere il traguardo dei 15mila euro, con i quali acquistare il pulmino da nove posti.

“Riponendo grande fiducia nel buon esito di questa campagna, mi sento in dovere di ringraziare tutti coloro, e sono stati davvero tanti, che hanno dato il loro contributo – dice Alessandro Bondi, presidente del CSI Ravenna-Lugo – a questo progetto solidale e sociale per noi molto importante.

Acquistare questo pulmino significa poter mettere a disposizione come comitato un vero e proprio mezzo per combattere l’abbandono sportivo, l’emarginazione e l’esclusione sociale, offrendo una vera opportunità di socializzazione, condivisione e collaborazione”.

Il pulmino verrà utilizzato principalmente per accompagnare gli atleti agli allenamenti e agli eventi e manifestazioni sportive. Saliranno a bordo del mezzo gli atleti con disabilità e quelli coinvolti nei progetti sportivi sociali dei centri giovanili, i bambini che sono impegnati nelle attività sportive. Ma il veicolo sarà a disposizione anche delle società sportive affiliate al CSI che perseguono gli stessi scopi sociali del comitato territoriale di via Bramante.

Inizialmente il servizio di trasporto è previsto per il territorio comunale di Ravenna e Russi “ma il nostro obiettivo è metterlo a disposizione – conclude Bondi – anche per ragazzi e atleti di altri territori della provincia”.

Come accade per queste raccolte fondi, è prevista una ricompensa di diversa entità e valore a seconda della cifra donata per questa causa, per sostenere la quale è sufficiente cliccare questo link https://linktr.ee/csiravenna dove si troveranno tutti i dettagli dell’iniziativa.