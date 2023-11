Cucina, informatica e pasticceria: tanti corsi per le donne che vogliono rimettersi in gioco

L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cervia con il progetto "Il tempo sognato delle donne fra arte e realtà", finanziato dalla Regione Emilia Romagna, si è posto come obiettivo quello di incentivare la parità uomo-donna e favorire l’accesso femminile al lavoro. Per questo partiranno tra fine novembre 2023 e marzo 2024 4 percorsi di formazione gratuiti, in collaborazione con IAL – Campus Internazionale Turistico Alberghiero di Cervia.

In particolare, verranno attivati i seguenti corsi con un numero di posti limitati:

Corso di informatica di base – Durata 30 ore, dal 22 novembre 2023, tutti i mercoledì dalle 15.00 alle 18.00

Corso cucina di base – Durata 40 ore, dal 12 gennaio 2024, tutti i venerdì dalle 8.30 alle 12.30

Corso d’informatica di avanzata – Durata 30 ore, dal 14 febbraio 2024, tutti i mercoledì dalle 15.00 alle 18.00

Corso pasticceria – Durata 40 ore, dal 21 marzo 2024, il giovedì e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30

I corsi si svolgeranno presso la sede di IAL in Viale G. Marconi n. 6 e al termine verrà rilasciato l’attestato di frequenza.

In proposito, l’Assessora Michela Brunelli dichiara: “I corsi, promossi nell’ambito del Il tempo sognato delle donne fra arte e realtà, e finanziati attraverso il contributo della Regione Emilia Romagna, che partiranno a Cervia, sono totalmente gratuiti e costituiscono per le donne una valida occasione per rimettersi in gioco grazie allo strumento della formazione, per intraprendere nuovi percorsi lavorativi e avere un ruolo sempre più attivo dal punto di vista professionale all’interno della nostra comunità”.