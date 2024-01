Si butta dal nono piano con la figlia: arresto convalidato, custodia cautelare nel reparto psichiatrico

È stato convalidato dal Gip Andrea Galanti l'arresto di Giulia Lavatura, la 41enne che lunedì scorso si è gettata da un'impalcatura del condominio in cui viveva insieme alla figlia Wendy di sei anni e alla loro cagnolina Jessy, morte entrambe nell'impatto. Per la donna è stata adottata la misura cautelare in clinica, come aveva richiesto il pm titolare del fascicolo di indagini Stefano Stargiotti.

Al momento la custodia della 41enne, difesa dall'avvocato Massimo Ricci Maccarini, è affidata all'ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova ancora ricoverata in seguito alla caduta dal nono piano. Poi sarà trasferita all'unità psichiatrica dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, dove la donna era già in cura per via dei problemi psichiatrici che la affliggevano.

Nell'ordinanza il giudice ha rilevato che il rischio di un gesto estremo è alto. La difesa ha anticipato che a breve presenterà formale richiesta di perizia psichiatrica. Sul caso, già alcuni psichiatri si sono fatti avanti offrendo collaborazione gratuita.

Si attende ora il nulla osta per i funerali della figlia della 41enne, la piccola Wendy, che dovrebbe arrivare a breve. Attesa anche per i risultati delle analisi sul prelievo ematico effettuato nei giorni scorsi per capire se la donna avesse dato medicine o altro alla figlia prima di tentare il suicidio, anche se Giulia ha negato di averlo fatto durante l'interrogatorio.