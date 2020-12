Da Russi con amore: una cartolina di Natale per sentirsi vicini

Quest'anno, si sa, non è un anno normale, e anche per questo sarà importante rivolgere un pensiero in più durante le festività natalizie alle persone sole, gli emarginati, i cosiddetti "ultimi". Per star loro vicino, per dare alla crisi il volto dell'opportunità e recuperare lo spirito di comunità, nasce il progetto "Da Russi con amore".

Un messaggio di fratellanza che la città romagnola vuole lanciare al resto del mondo, riscoprendo uno dei mezzi più utilizzati di sempre e ormai in disuso: la cartolina. La cartolina postale, come omaggio vintage ai tempi che furono e riscoperta del calore del contatto (il pensiero originale vergato su carta, la firma, gli scarabocchi) in questi tempi di rarefatta solitudine, sarà lo strumento principe della campagna di Natale del Comune di Russi.

La cartolina "Da Russi con amore" verrà distribuita ai commercianti di Russi, in modo che chi lo desidera possa scrivere ad amici, parenti o conoscenti. Si tratta dell'unica cartolina di Russi attualmente in circolazione, dopo almeno vent'anni di abbandono della carta in favore dei noti ausili digitali alla comunicazione. La campagna infine verrà condivisa proprio sui social, tramite il coinvolgimento dei cittadini e di alcuni testimonial d'eccezione (Sindaco in primis), con l’invito di fotografarsi mentre si scrive la cartolina, e magari pubblicando lo scatto con l'hashtag #DaRussiConAmore.