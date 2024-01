Dal videomaking alla cyber security: al via nuovi corsi gratuiti di formazione digitale

Informatica di base, videoscrittura, identità digitale, uso dei social media, videomaking, cyber security e risoluzione di problemi tecnici del pc. Questi gli argomenti principali dei nuovi corsi di formazione gratuiti organizzati dalla scuola Pescarini in partenza da febbraio. I corsi si terranno nelle sedi della Pescarini a Ravenna, Faenza e Lugo, oppure online e avranno una durata compresa tra le 20 e le 40 ore a seconda della tipologia. Le attività sono riservate a persone in cerca di lavoro, in possesso o meno di rudimenti di informatica.

Corsi “Donne e digitale”

Inoltre, sono riservati alle donne con residenza o domicilio in Emilia-Romagna, diversi corsi tra cui: gestire informazioni e contenuti digitali (40 ore); lavorare in Cloud 1 e 2, (40 e 20 ore); gestire la propria identità digitale (20 ore); creazione di contenuti web 1 e 2 (40+40 ore); progettazione grafica (40 ore); videomaking (40 ore); elementi di cyber security (20 ore).

Per iscrizioni visitare le pagine dedicate e compilare il modulo di iscrizione online sul sito della Scuola Pescarini. Per informazioni: 0544-687311; segreteria@scuolapescarini.it. I corsi sono finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e dal Fondo sociale Europeo e sono organizzati in partnership con Formodena (capofila “Donne e Digitale”), Formafuturo, Infomedia, Futura (capofila “Competenze digitali per il lavoro”), Tutor, Techne, La Cremeria e Cfp Bassa Reggiana.