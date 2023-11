Daniele Perini fa ballare la polka a Fabio De Luigi nel nuovo show di Amazon: "Gli è piaciuto tantissimo il mio 'vocione'"

C'è anche il consigliere comunale ravennate Daniele Perini in 'Amazing - Fabio De Luigi', il nuovo show di Amazon dedicato al comico romagnolo disponibile su Prime Video. Il ravennate interpreta il ruolo di conduttore in uno spettacolo di danza romagnola, tra valzer, polka e mazurka. Per Perini, capogruppo della lista de Pascale sindaco, non è stata la prima esperienza davanti alle telecamere, conducendo da ben 35 anni il talk televisivo 'A Tambur Battente'. Ma il tutto è nato un po' per caso, come ci racconta lui stesso.

"Mi hanno chiamato da una casa di produzione per chiedermi se conoscevo dei ballerini per girare una cosa a Roma - racconta Perini - Alla fine la cosa non si è concretizzata, però mi hanno fatto un provino per una parte da conduttore in qualcosa che non sapevo cosa fosse, c'era gran riserbo su tutto. Non sapevo neanche che ci fosse Amazon dietro. Così mi hanno dato indicazioni su come vestirmi e sono andato a Roma".

Arrivato sul luogo delle riprese, Perini ha incontrato un'altra romagnola: Roberta Cappelletti, storica artista dell'Orchestra Casadei. "Anche lei si è stupita di vedermi e mi ha chiesto cosa dovessimo fare, nessuno sapeva nulla - continua il consigliere - Pensavamo a una finta diretta con una balera per un programma tv, però poi ho notato che c'erano le telecamere da cinema. Poi mi hanno detto che sarebbe entrato De Luigi e mi hanno spiegato cosa fare e cosa dire. Dovevo interpretare il tipico direttore delle balere di una volta, così mi è venuta in mente questa cosa un po' "felliniana" di usare il vocione che si sente nello show. E a De Luigi è piaciuto tantissimo!".

Le riprese, realizzate l'anno scorso, sono durate circa due ore: "Non abbiamo provato nulla, è stato tutto segreto fino alla fine, temevano che qualcuno spifferasse qualcosa secondo me - conclude Perini - È stata una bellissima esperienza, ho conosciuto tanti ballerini di una certa età che trascorrono le loro giornate in pensione a ballare, hanno una passione enorme".