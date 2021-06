"Dante primo artista rock della storia": Ligabue e Fabrizio Moro a Ravenna per girare un videoclip

Il Festival internazionale del videoclip “Imaginaction” torna a Forlì per il secondo anno consecutivo, per la quinta edizione del più importante festival in Italia dedicato al video musicale. E fa un'importante deviazione a Ravenna, portando qui due big della musica nel nome di Dante Alighieri. L’organizzatrice Raffaella Tommasi per Daimon Film e il direttore artistico Stefano Salvati hanno svelato le date della manifestazione: dal 27 al 29 agosto 2021. Tre serate, in piazza Saffi a Forlì con grandi ospiti ed eventi, rigorosamente dal vivo, e un calendario di appuntamenti interamente dedicati al mondo del videoclip.

La prima grande sorpresa dell'edizione 2021 nasce dall’incontro tra Luciano Ligabue e Fabrizio Moro. Verrà infatti prodotto da “Imaginaction”, nell’ambito della tradizionale rassegna “I Capolavori Immaginati”, il videoclip ufficiale di “Sogni di rock and roll”. Il video verrà girato a Ravenna, per la regia di Fabrizio Moro e di Alessio De Leonardis, e vedrà la partecipazione di Luciano Ligabue. Sarà prodotto da Stefano Salvati e Raffaella Tommasi, con il contributo del Comune di Ravenna e della Camera di Commercio di Ravenna. "Sarà un piccolo kolossal", lo presenta Salvati.

“Sogni di rock and roll” è uno dei brani che hanno fatto la storia del rocker, contenuto nell’album “Ligabue” del 1990 e fino ad oggi non aveva mai avuto un videoclip ufficiale. “Per girare il video sarà chiuso un pezzo di centro per qualche giorno – spiega Salvati - è stata scelta Ravenna perché il video è legato al 700esimo anniversario della morte di Dante, che è il primo artista rock della storia”. Le date delle riprese di un videoclip che avrà vere e proprie caratteristiche cinematografiche sono ovviamente top secret, per non disturbare i lavori.

La rassegna “I capolavori immaginati” ha come scopo la diffusione del nostro patrimonio artistico, in collaborazione con gli stessi artisti o le loro Fondazioni, per realizzare videoclip di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Negli ultimi anni, la rassegna ha prodotto e presentato i videoclip ufficiali di “Via con me” di Paolo Conte, “Futura” e “Com’è profondo il mare” di Lucio Dalla, “Il Pescatore” di Fabrizio De Andrè, “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti, “Gianna” di Rino Gaetano, “Una lunga storia d’amore” di Gino Paoli e “L’avvelenata” di Francesco Guccini.

Fabrizio Moro, Gino Paoli e forse un big internazionale

A Forlì si partirà invece col concerto di Fabrizio Moro, ospite della serata d’apertura, venerdì 27 agosto, durante la quale l’artista ripercorrerà la sua carriera e i suoi maggiori successi. “Fabrizio Moro farà pochissimi concerti quest'anno in Italia, a Forlì viene apposta per dedicarne uno al festival del videoclip, l'unico che si terrà in Emilia-Romagna e Veneto. Un certo vero e proprio di 90 minuti”, aggiungono Salvati e Tommasi.

Ma non sarà l'unica chicca: nell'ultima serata, per un contributo al ricordo di Lucio Dalla, arrivano anche Gino Paoli e Danilo Rea. Altri nomi di big della musica saranno annunciati nelle prossime settimane e già si fa balenare la possibilità che ci potrà essere dal vivo un grande interprete della musica internazionale, il cui nome per ora resta top secret.

Nei tre giorni della rassegna si alterneranno sul palco di “Imaginaction” importanti artisti della scena musicale italiana, che si racconteranno attraverso i video che hanno segnato i loro percorsi artistici (ma anche con le clip meno note) intervallandoli con brani live. Saranno inoltre presentati altri nuovi videoclip ufficiali all’interno de “I Capolavori Immaginati”, verrà premiato il miglior videoclip italiano 2021, scelto tra oltre 800 opere grazie ad una giuria composta dai principali giornalisti specializzati ed esperti musicali. Infine, è rinnovato il tradizionale appuntamento con il contest Young Imaginaction Award, per il quale c’è tempo per iscriversi fino al 20 agosto. Il premio per i giovani, in particolare, viene organizzato per giovani artisti e registi che sognano di lavorare nel mondo del videoclip e della musica pop. Cantanti, cantautori, rapper e band potranno presentare videoclip di un brano edito o inedito. Quest’anno la scenografia dovrà essere incentrata sulla street art e i murales sparsi in tutta la penisola. I tre videoclip prescelti per la finale verranno proiettati durante le serate e i loro autori avranno l’opportunità di esibirsi sul palco del festival. Al vincitore verrà inoltre consegnato un premio.

“Siamo felici di ospitare nuovamente IMAGinACTION, il primo Festival Mondiale del Videoclip Musicale che giunge quest’anno alla sua quinta edizione e che, dopo l’originale formula del Drive In realizzata l’anno passato per vie delle restrizioni dovute al Covid, tornerà a essere svolto in presenza, nell’affascinante cornice di Piazza Saffi a Forlì, da sempre luogo di incontro e condivisione. Sarà un’occasione unica per conoscere da vicino alcuni degli artisti più importanti del panorama musicale internazionale attraverso la produzione video più significativa della loro carriera, e un momento di grande orgoglio per tutto il nostro territorio, il cui patrimonio artistico e culturale non può che essere arricchito dalla presenza di un’iniziativa di questo calibro, con ricadute di rilievo anche sul nostro turismo impegnato con slancio rinnovato in una efficace ripartenza” ha dichiarato Andrea Corsini, Assessore al Turismo Regione Emilia Romagna.

Piazza Saffi, infine, sarà allestita anche con food truck, per rendere lo spettacolo anche un'occasione conviviale di eno-gastronomia, con il coinvolgimento anche degli operatori del centro storico. I biglietti saranno presto disponibili sulla piattaforma Ticketone per la serata del 27 (legata al concerto di Fabrizio Moro) e sulla piattaforma Ticketmaster per il 28 e 29. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza. IMAGinACTION è realizzato grazie al contributo e al sostegno del Comune di Forlì (grazie ad un bando finanziato con 80mila euro), della Regione Emilia Romagna e di Apt Servizi Emilia Romagna. Media partner dell’evento Radio Bruno. Sponsor della quinta edizione sono BPER Banca, Gruppo Hera, De Stefani SPA, Global Security Service e Concessionaria Hunday Opel Autoplaya.

Unico nel suo genere è il festival di punta nel panorama del videoclip musicale; negli anni ha accolto tantissimi artisti, tra i più grandi della scena italiana e internazionale: Sting, Mark Knopfler, Trevor Horn, Luis Fonsi, Antonello Venditti, Edoardo Bennato, Luca Carboni, Gino Paoli, Francesco Guccini, Roby Facchinetti, Piero Pelù, J-Ax, Fabio Rovazzi, Elisa, Nek, Gigi D’Alessio, Marco Masini, Pinguini Tattici Nucleari, Tiromancino, Ermal Meta, Noemi, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Francesca Michielin, Giusy Ferreri, Carmen Consoli, solo per citarne alcuni.