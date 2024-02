Dieci televisori e un monitor per l'ospedale: il gesto generoso dell'azienda

Si è svolta oggi la cerimonia di ringraziamento per la donazione di dieci televisori e un monitor da parte dell'azienda Unitec a favore della Chirurgia Generale dell’Ospedale “Umberto I” di Lugo. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Lugo, Davide Ranalli, il dottor Paolo Tarlazzi, direttore dell’Ospedale di Lugo, il dottor Federico Zanzi, direttore della Chirurgia Generale di Lugo, Angelo Benedetti, presidente e Amministratore delegato di Unitec, e il dottor Nicola Fabbri, direttore della Chirurgia Generale 2 di Ravenna. Una generosa donazione, “a dimostrazione di quanto la comunità lughese sia vicina al suo Ospedale e di quanto il tessuto imprenditoriale della città sia presente a sostegno della sanità pubblica”, ha dichiarato il dottor Tarlazzi, seguito da Fabbri e Zanzi che hanno sottolineato come questo gesto sia un esempio concreto di integrazione tra ospedale e territorio, nonché un importante supporto all’impegno dell’Ausl nell’umanizzazione costante degli ambienti di cura e delle cure stesse.

Benedetti ha motivato la donazione, sottolineando che “poter staccare la mente dal pensiero di dolore e da una spiacevole situazione quale è il ricovero è fondamentale. Se questo piccolo gesto può aiutare i pazienti a non pensarci, sono felice di aver contribuito a fare del bene a chi ne ha bisogno”. A conclusione è intervenuto il sindaco Davide Ranalli, evidenziando nuovamente la fiducia che la cittadinanza locale ripone verso il suo ospedale e come questa donazione possa essere di enorme importanza per tutti quei pazienti che vivono una situazione di sofferenza, non solo legata al dolore fisico ma anche alla solitudine.