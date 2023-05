La generosità dell'associazione ravennate: donati oltre 2mila euro con la "Fiera del Gallery"

Rivendere oggetti che altrimenti andrebbero buttati, favorendo l'economia circolare e raccogliendo fondi per attività solidali. È andata in scena domenica 7 maggio la tradizionale "Fiera del Gallery", che da oltre dieci anni vede a Ravenna le strade del centro riempirsi di espositori privati che vendono oggetti usati buoni per il riuso. La giornata, promossa dall'associazione "Ravenna Centro Storico", ha visto la partecipazione di tanti cittadini, con gli organizzatori che hanno devoluto a realtà del territorio fondi derivanti dalle loro attività.

In particolare, all'Enpa sono andati i proventi della sfilata canina amatoriale, altre 300 euro sono state destinate all’associazione "Cockers angel cocker spaniel rescue Italia Onlus" che si occupa del recupero di cocker e un contributo è andato all’associazione "Spazio 104", conosciuta a Ravenna per il suo lavoro nel mondo della disabilità e dell’integrazione. Quest'ultima si è anche occupata di preparare la merenda offerta a tutti i partecipanti al mercatino.

Ma la donazione più importante, spiegano gli organizzatori, è andata in favore dell'asilo privato “Crescere insieme”, destinatario di un assegno di 1500 euro, frutto della raccolta effettuata lo scorso anno in occasione del decennale di "Ravenna Centro Storico". Una iniziativa portata avanti in collaborazione con Fortunata Franchi, titolare dell’asilo, col supporto dei genitori dei bimbi che frequentano la struttura. Con Franchi, aggiungono, era partito un progetto per l’acquisto di un mezzo, poi arenatosi per questioni burocratiche.

"Siamo certi - aggiunge nella nota "Ravenna Centro Storico" - che la passione di Fortunata saprà mettere a frutto questo piccolo importo per il benessere dei suoi bimbi, consapevoli (come ricordato da lei in occasione del suo intervento di ringraziamento) come anche il sistema privato meriti di essere aiutato, dato il servizio che svolge per la collettività: anche in questo 'Ravenna Centro Storico' ha il piacere di fare da capofila".