La generosità dell'azienda romagnola: donate mille confezioni di disinfettante al canile di Cervia

Un gesto di grande generosità da parte di Acquatravel, azienda che si occupa del trattamento dell’acqua potabile per camper e barche, che giunge un mese prima del Natale. Venerdì 25 novembre, l'azienda cervese ha infatti donato 1000 confezioni da 250ml del disinfettante Biochlor alle associazioni ?Animal Rescue Team Italia di Russi e ARCA 2005 di Cervia, che collaborano per la gestione del Canile Comunale di Cervia. Un'idea nata dall'iniziativa di Fabio Viviani e Donata Donati, fondatori dell'azienda e proprietari di uno Springer Spaniel e di un Jack Russel.

La donazione del disinfettante e presidio medico chirurgico al canile si rivelarà utile anche per uso zootecnico, sia per pulire le cucce, sia per eliminare i batteri dalle fonti d’acqua e potrà essere utilizzato con lo scopo di aiutare a rendere gli ambienti più sicuri e sani, per far vivere in modo più confortevole gli ospiti a quattrozampe.

“Siamo contenti di essere qui oggi e di poter contribuire alla salvaguardia degli ambienti e della salute di tutti questi animali. I cani, in particolare, sono legati in modo molto stretto alla vacanza open air perché sono compagni di viaggio inseparabili per tantissimi camperisti – spiega Viviani - In occasione del Natale abbiamo pensato di fare questo regalo a tutti questi splendidi cagnolini, che aspettano di essere adottati e, possibilmente, di partire insieme ai loro padroni per un bel viaggio en plein air”.