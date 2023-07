Azzannata da un cane mentre passeggia: donna portata in ospedale con ferite al volto

Attimi di terrore a Marina di Ravenna per una donna che, mentre passeggiava, è stata aggredita e azzannata da un cane. Tutto è accaduto giovedì pomeriggio, intorno alle 18. La Polizia Locale di Ravenna indaga per ricostruire la dinamica del fatto. Stando alle prime informazioni, pare che il cane, un molossoide, sia sfuggito per un attimo al controllo del padrone finendo per aggredire la donna. Immediataente sono giunti sul posto i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero. I medici, considerando le ferite riportate al volto dalla vittima, ha deciso di trasportarla all'ospedale Bufalini di Cesena. La donna non sarebbe in pericolo di vita ed è rimasta sempre cosciente nonostante le ferite.