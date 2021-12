Torna per pranzo e trova la casa invasa dal fumo: la compagna era morta sul pavimento

Tragedia in un appartamento di via Visdomina a Montaletto di Cervia, dove una donna italiana di appena 45 anni è stata trovata morta dal suo compagno. Il tutto è successo mercoledì intorno all'ora di pranzo, quando il compagno della vittima è rientrato dal lavoro. Appena ha aperto la porta di casa ha trovato l'appartamento invaso dal fumo e, riversa sul pavimento, la 45enne.

Subito l'uomo ha dato l'allarme e sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco del distaccamento di Cervia, insieme ai soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Assieme alla donna hanno perso la vita anche il cane e il gatto della coppia. Pare che l'incendio sia partito dal piano cottura della cucina, sul quale è stato trovato un pentolino, con le fiamme che si sono poi propagate poi in tutta l'abitazione.

I Carabinieri stanno effettuando i sopralluoghi del caso lavorando in sinergia con la Procura di Ravenna. Il pm Angela Scorza ha messo l'appartamento sotto sequestro e ha disposto l'autopsia sul cadavere della donna.