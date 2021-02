Giallo a Faenza, 46enne trovata morta in una palazzina: ipotesi omicidio

Una quarantenne è stata trovata senza vita nel garage di un complesso di abitazioni in via Corbara, a Faenza

L'allarme è giunto alla sala operativa del 118 alle prime luci dell'alba di sabato, intorno alle 6.30. Una 46enne è stata trovata senza vita nel garage di un complesso di abitazioni in via Corbara, a Faenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari di "Romagna Soccorso" con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ma per la donna non c'era già più nulla da fare. A quanto pare la vittima presentava ferite mortali da arma da taglio.

Le indagini sono condotte dagli agenti della Squadra Mobile di Ravenna, affiancati dai colleghi del Commissariato di Polizia manfredo, dal pubblico ministero di turno Angela Scorza e dal Procuratore capo facente funzioni di Ravenna, Daniele Barberini. I rilievi sono stati effettuati dal personale della Scientifica.

Foto di Massimo Argnani