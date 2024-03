Dopo l'alluvione a Sant'Agata inaugura la nuova caserma dei Carabinieri

Inaugurerà martedì 26 marzo, alle 15.30, la nuova stazione dei Carabinieri di Sant'Agata sul Santerno, dopo che l'alluvione di maggio scorso ha reso inagibile lo stabile di via Vittorio Emanuele II. La struttura temporanea è stata realizzata in una porzione di piazza Beatrice Manzoni Ansidei, adiacente a via Allende, e permette il ritorno in paese di un importante servizio e presidio di sicurezza e civiltà.