Droga nascosta negli zaini a scuola: 6 studenti denunciati, pusher in manette

I Carabinieri della Compagnia di Faenza, supportati da unità cinofile dei Carabinieri di Bologna, nei giorni scorsi hanno effettuato una serie di controlli presso gli Istituti scolastici superiori della città, finalizzati a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche oltre che prevenire e contrastare forme di illegalità, soprattutto afferenti alle sostanze stupefacenti.

L’attività ha permesso il rinvenimento e sequestro di più di un etto di hashish e ha portato alla conseguente denuncia per violazioni in materia di sostanze stupefacenti di sei studenti e alla segnalazione alla Prefettura per la detenzione per uso personale di altri due ragazzi, tutti di età compresa tra i 14 e 17 anni.

Le connesse attività operative, dopo i primi riscontri acquisiti dai carabinieri nelle scuole, hanno poi consentito ai militari dell’Arma di Fognano e Faenza di arrestare un 56enne domiciliato a Imola, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La perquisizione eseguita presso la sua abitazione ha infatti consentito di trovare più di un chilo e mezzo di sostanza stupefacente, equamente suddivisa tra hashish e marijuana. L’uomo, un professionista incensurato, è stato quindi fermato e condotto presso le aule del Tribunale felsineo, dove l’arresto è stato convalidato.

I controlli dei Carabinieri, anche con l’ausilio di unità cinofile, proseguiranno fino alla fine dell’anno scolastico, sicuri che l’attività posta in essere possa contribuire a sensibilizzare e responsabilizzare i giovani studenti e renderli consapevoli delle conseguenze legate al consumo delle sostanze stupefacenti.