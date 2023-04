Due nuove poltrone reclinabili donate alla residenza per anziani: il generoso gesto dell'Auser

Un nuovo gesto solidale dell'Auser di Fusignano per la comunità. L'associazione di volontariato ha consegnato in dono agli ospiti della Casa residenza anziani (Cra) "Giovannardi e Vecchi" due nuove poltrone reclinabili. Auser contribuirà inoltre alla riparazione di altre nove poltrone che si erano danneggiate.

“Ringraziamo tanto Auser per il gesto di solidarietà che ci ha dimostrato", ha sottolineato Achille Bezzi, coordinatore della casa residenza, ricordando che l'associazione "è una presenza continua e concreta per la nostra struttura, sia quanto a donazioni annuali di attrezzature, sia nelle attività di fattorinaggio, cura del giardino, sistemazione degli spazi esterni e trasporto degli ospiti alle visite mediche o alle uscite ricreative". "I volontari Auser ci danno una mano anche nella gestione delle visite dei parenti ai loro cari presenti in struttura. Ci supportano molto e lo fanno anche dal punto di vista umano”, ha concluso Bezzi.