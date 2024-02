Educazione al digitale, due incontri formativi in Bassa Romagna

Il Centro per le famiglie dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna promuove due incontri online informativi e formativi, dedicati a famiglie, insegnanti, educatori e a chiunque fosse interessato, sul tema dell'educazione al digitale. Gli incontri sono previsti per lunedì 19 febbraio, dalle 18.30 alle 19.30 per il target 0-6 anni e dalle 20.30 alle 22.30 per il target 6-13 anni. Per ricevere il link di collegamento è necessario iscriversi sulla piattaforma https://forms.office.com/e/75tDjmg9hw.

L'iniziativa si inserisce all'interno del progetto "L'educazione al digitale nel sistema educativo", organizzato dal Servizio integrato 0-6, nuove generazioni e coordinamento pedagogico dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con il Centro per le famiglie e il Centro di educazione al digitale. L'obiettivo è quello di riuscire a coinvolgere, oltre ai singoli genitori e agli insegnanti interessati, anche realtà istituzionali sensibili al fenomeno delle tecnologie, la cui novità e l’impatto sono sempre più fonte di preoccupazione.

Il progetto consiste nell’avvio di un'analisi insieme alle istituzioni sull'uso della tecnologia digitale da parte dei bambini e dei ragazzi, per poi veicolare una formazione dedicata alle sfide e ai bisogni, coinvolgendo il territorio, le comunità scolastiche e le famiglie. Si è già concluso un percorso di formazione teorica destinata al personale educativo e insegnante, operante all’interno dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, comunali, paritarie e statali, dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Parallelamente, è in fase di avvio un percorso di formazione teorica destinata ai docenti operanti all’interno delle scuole primarie e secondarie di primo grado, statali e paritarie, dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.