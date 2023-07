Efficienza energetica e decarbonizzazione: a Marina si celebra la Giornata della ricerca

Efficienza energetica, decarbonizzazione, energy storage: sono i temi al centro della Giornata della ricerca del Ciri-Frame (Centro interdipartimentale di ricerca industriale sulle fonti rinnovabili, ambiente, mare ed energia dell’Università di Bologna) che si terrà lunedì 24 luglio al Centro di Ricerca Energia, Ambiente e Mare di Marina di Ravenna, in via Ciro Menotti 48, una delle tre sedi del Tecnopolo di Ravenna.

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, è organizzata in collaborazione con Cifla, Centro per l’Innovazione di Fondazione Flaminia nell’ambito delle iniziative di promozione del Tecnopolo di Ravenna. L’obiettivo è quello di favorire un momento di confronto tra le esigenze del tessuto industriale del territorio e la direzione della ricerca scientifica svolta dal Ciri Frame per definire un punto di interesse comune.

In questa occasione verranno illustrate le ricerche attualmente in corso e i risultati raggiunti sui temi dell’efficienza energetica, sulle tecnologie di energy storage e sui materiali e processi innovativi per il raggiungimento della decarbonizzazione nella conversione dell’energia. Sono in programma numerosi interventi per un totale di 13 presentazioni che vedono il coinvolgimento di oltre un centinaio di docenti e ricercatori dell’Ateneo di Bologna. Saranno inoltre organizzate visite ai laboratori Fip@Unibo ed Enercube che hanno sede nel Centro di ricerca.

“La Giornata della ricerca - spiega il prof. Francesco Melino, direttore del Ciri-Frame e docente di Sistemi e macchine per l’energia e l’ambiente - ha lo scopo di mostrare come le ricerche del nostro centro e le competenze dei nostri ricercatori possano essere applicate sul campo al fine di conseguire un vantaggio competitivo, economico e ambientale per il tessuto industriale del territorio”.

“Questa è una importante occasione – sottolinea Antonio Penso, manager del Tecnopolo di Ravenna e direttore di Fondazione Flaminia - per mostrare alle aziende i risultati concreti del lavoro che i gruppi di ricerca del Ciri Frame svolgono presso il Centro di Ricerca Energia, Ambiente e Mare di Marina di Ravenna, infrastruttura strategica per il Tecnopolo di Ravenna”.