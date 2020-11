Emergenza Covid, tanti contributi alle imprese di Faenza

Come annunciato nei giorni scorsi dal sindaco di Faenza Massimo Isola, nel primo pomeriggio di venerdì la Giunta comunale, in riunione straordinaria, ha approvato la delibera per l’erogazione a fondo perduto di un sostegno economico destinato alle imprese che, a seguito del dpcm del 24 ottobre 2020, sono state parzialmente o totalmente sospese.

L’amministrazione manfreda ha messo a disposizione 500mila euro alle imprese, con partita Iva (attiva almeno dal 25 ottobre 2020) con sede e con un’unità locale che operi nel territorio del Comune di Faenza. Il contributo a fondo perduto sarà di 2.000 euro per le imprese costrette alla totale chiusura e di 1.200 per quelle con attività dei servizi di ristorazione (come ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie) che hanno avuto una riduzione dei corrispettivi e che non abbiamo percepito da parte del Comune di Faenza o dall’Unione della Romagna Faentina contributi economici durante le annualità 2019 e 2020. L’erogazione del contributo avverrà entro il 15 dicembre 2020.

Le attività che possono beneficiare del sostegno economico con codice Istat Ateco 2007

• 932100 Parchi di divertimento e parchi tematici

• 931300 Gestione di palestre

• 931120 Gestione di piscine

• 931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti

• 931190 Gestione di altri impianti sportivi nca

• 931200 Attività di club sportivi

• 960410 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

• 960420 Stabilimenti termali (esclusi quelli con presidio sanitario obbligatorio)

• 932990 Altre attività di intrattenimento e di divertimento

• 591400 Attività di proiezione cinematografica

• 900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

• 773994 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

• 900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

• 900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

• 932910 Discoteche, sale da ballo night-club e simili

• 823000 Organizzazione di convegni e fiere

• 561011 Ristorazione con somministrazione

• 561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

• 561030 Gelaterie e pasticcerie

• 562100 Catering per eventi, banqueting

• 563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina

Le erogazioni saranno accertate successivamente e la mancanza della condizione comporterà la revoca del sostegno economico con l’obbligo di restituirlo al Comune di Faenza. Per poter accedere al contributo sarà necessario presentare una auto-dichiarazione, inviata esclusivamente via PEC (pec@cert.romagnafaentina.it) entro le ore 23.59 del 24 novembre 2020. Il modulo e il bando completo per poter richiedere la misura straordinaria e urgente potrà essere scaricato dall'home page del sito istituzionale del Comune di Faenza. Si precisa che, in base ai calcoli effettuati dagli uffici preposti, il fondo è destinato a soddisfare interamente tutte le richieste che perverranno dalle attività che rientrano nei codici ateco dei beneficiari.

Soddisfatto il sindaco Massimo Isola: “In pochissimi giorni, siamo riusciti ad avviare quanto annunciato, procedure molto snelle e semplificate per erogare un significativo sostegno economico immediato per le categorie penalizzate dalle recenti misure anticovid. E’ la conferma di quanto l’amministrazione comunale non voglia in alcun modo assistere passivamente alla difficile situazione economica e sociale causata dall’emergenza sanitaria, ma anzi, sia fortemente impegnata a mettere in campo tutte le possibili soluzioni, anche straordinarie, per arginarla”.