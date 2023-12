Etichette rimovibili e informazioni errate sugli abiti: sequestrati quasi 240mila capi tessili

Nell’ambito dei tradizionali compiti legati all’analisi di rischio relativa alla merce in arrivo presso il porto di Ravenna, le Fiamme Gialle ravennati hanno svolto una serie di controlli nell’area di vigilanza doganale che hanno consentito di individuare un container, proveniente dalla Cina, in cui erano stipati capi tessili con etichette "facilmente rimovibili". I militari, insospettiti dalla circostanza, hanno successivamente effettuato un controllo doganale a posteriori presso la società destinataria dei prodotti. Gli esiti del controllo, quindi, avrebbero evidenziato come quest’ultima avrebbe provveduto alla commercializzazione dei medesimi capi, predisponendo una confezione con indicazioni errate circa l’effettivo produttore e distributore in Italia, violando, pertanto, le specifiche prescrizioni contenute nel Codice del Consumo. Tale normativa, infatti, prevede che negli imballaggi siano chiaramente visibili e leggibili, tra le altre, le indicazioni relative alla ragione sociale e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea. All’esito dell'attività, sono stati sequestrati 238.159 capi tessili per un valore commerciale di quasi 1 milione di euro, fino a che l’operatore commerciale, non provveda al pagamento di una sanzione irrogata dalla Camera di Commercio di Ravenna e alla regolarizzazione dell’illecito mediante l’apposizione delle informazioni normativamente richieste. Il servizio svolto conferma l’attenzione operativa della Guardia di Finanza, anche nel corso delle festività natalizie, nel contrastare i fenomeni illeciti a danno del made in Italy, della libera e leale concorrenza e, soprattutto, della salute dei consumatori.