Europa e cittadinanza attiva: studenti del Liceo protagonisti con il progetto 'Active Youth'

Sabato dalle 15 gli studenti della classe 4SUL del Liceo Linguistico di Lugo organizzeranno per la prima volta un evento rivolto ai loro coetanei, grazie alle attività del progetto Active Youth, il progetto europeo realizzato dall'associazione Sonora Social Club APS, in collaborazione con la cooperativa Bangherang. Il bando dell’Unione Europea, vinto a febbraio 2023, ha infatti permesso agli operatori di Sonora Social Club di trasformare i giovani studenti del Liceo in protagonisti attivi dell’organizzazione di iniziative sul territorio. Active Youth ha infatti come obiettivo il coinvolgimento e l’attivismo giovanile sui Comuni della Bassa Romagna e il loro avvicinamento all’Europa e ai suoi valori. In occasione di questo evento, che avverrà presso la biblioteca della scuola, i ragazzi presenteranno ad altre classi il percorso che stanno seguendo col supporto dell'operatrice Silvia Turrini.

I giovani organizzeranno un programma di attività interattive e di educazione non formale, come quiz, attività di brainstorming e riflessione, con lo scopo di trasmettere anche ad altri giovani l’apertura verso le opportunità offerte dall'Europa e i vantaggi di vivere una cittadinanza attiva. Seguirà un piccolo buffet accompagnato da un musica. Gli studenti della 4SUL si occuperanno a 360° della parte logistica e organizzativa, saranno loro gli artefici dell’evento, preparando le attività e facilitandole. L’idea centrale è di agire su un piano internazionale spronando i loro coetanei ad aumentare lo spettro delle loro prospettive rispetto all’Europa e le opportunità giovanili che offre, ma facendolo concretamente attraverso un’azione locale per riflettere sul rapporto tra loro, in quanto giovani, e il nostro territorio. L’iniziativa è esclusivamente rivolta alle classi selezionate e al personale del Liceo Scientifico G. Ricci Curbastro.