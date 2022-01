Fabrizio Pausini sul palco di The Voice con la moglie le dedica una canzone. La figlia Laura: "Vi amo" - VIDEO

Fabrizio Pausini non ce l’ha fatta: il padre di Laura Pausini, concorrente del programma tv 'The Voice Senior', nella semifinale di venerdì sera è stato eliminato dal giudice Gigi D'Alessio, che ha preferito portarsi in finale gli altri due cantanti, Piero Cotto e Beatrice Pasquali.

Ma, nonostante l'eliminazione, l'emozione non è mancata per il 76enne di Solarolo che, raggiunto sul palco dalla storica moglie Gianna con la quale è sposato da quasi 52 anni, le ha dedicato la canzone 'She' che già la figlia Laura aveva cantato in onore della madre. La donna, ascoltando la dedica del marito, si è commossa e ha spiegato alla presentatrice Antonella Clerici: "Io sto sempre dietro alle quinte, anche con Laura, però sai, con mio marito...".

"Qualche mese fa mio babbo Fabrizio, senza dire niente a nessuno, ha preso la macchina ed è andato a Milano a fare le audizioni di The Voice Senior - scrive sui social Laura Pausini commentando la performance del padre - Io sinceramente non me lo aspettavo e quando è tornato a casa sono rimasta un po' scioccata, ma poi ho capito che questo era un suo grande desiderio per dedicare questo suo momento ai suoi tre nipoti, Paola, Cecilia e Matteo. Mio babbo ha qualcosa di speciale nella sua voce e nella sua eleganza, è da sempre la mia ispirazione e il mio maestro. Vederlo sul palco con mia mamma nella semifinale di The Voice è stata una cosa molto particolare, di solito sono loro che guardano me e per questo mi sono molto emozionata. Vi amo mamma e babbo".