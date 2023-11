Faenza città della musica, la proposta del Mei: "Candidiamola all’Unesco"

"Sono uscite in questi giorni le nuove città creative riconosciute dall’Unesco. Tra le italiane c’è Bolzano per la musica. Crediamo che anche Faenza possa avere tutti i numeri per diventare Città della Musica Unesco". Lo afferma Giordano Sangiorgi, patron del Mei che lancia la proposta di una candidatura ufficiale all'organizzazione delle Nazioni Unite che promuove il patrimonio culturale.

Infatti, in occasione della “Giornata mondiale delle città”, 55 città di tutto il mondo sono entrate a far parte della Rete delle Città Creative dell’Unesco. "Riteniamo che Faenza, grazie alla sua ricca rete musicale che consta di un festival storico rinomato a livello nazionale come il Mei, coi suoi grandi numeri - sottolinea Sangiorgi - possa aspirare con ampie possibilità di successo a chiedere di diventare Citta della Musica Unesco".

"Per questo facciamo un appello al sindaco e al vice sindaco di Faenza, alla Giunta municipale in fase di rinnovamento e a tutto il Consiglio Comunale di attivare tale percorso virtuoso che, se completato, permetterebbe di ottenere un grande ritorno di immagine, economico e turistico sulla città di Faenza oltre che di forte impatto culturale e musicale - conclude il patron del Meeting - Siamo a disposizione con tutte le nostre competenze per avviare un primo confronto su tale iter".