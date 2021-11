Anche Faenza si prepara alle feste: in piazza è arrivato l'albero di Natale

L'atmosfera natalizia si accende anche nel centro di Faenza in vista delle prossime festività. Lunedì mattina è arrivato in piazza della Libertà l'albero di Natale. Posto a metà fra il Duomo e la fontana monumentale ora si provvederà ad addobbare il grande abete. Nella giornata di mercoledì, invece, si terrà la presentazione del programma delle iniziative Natale in C'entro e Giardini di Natale.