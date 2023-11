Faenza, un libro in favore delle biblioteche della Romagna colpite dall'alluvione

‘Riemersi Romagna 2023, storie per un’alluvione’ è un progetto editoriale che nasce nei primi giorni dell’evento meteo che ha sconvolto la Romagna e i suoi abitanti nel mese di maggio.

L’iniziativa, nelle intenzioni dell’autore, Matteo Cavezzali, vuol essere un omaggio, quasi un atto d’amore, verso la Romagna e le sue biblioteche, attraverso le storie, le stesse narrate nei libri conservati nelle istituzioni culturali invase dal fango, come la Manfrediana quando le acque limacciose sono entrate nelle sue stanze con violenza trascinando nella loro furia ogni cosa.

‘Riemersi’ è un libro per salvare altri libri, quelle decine di migliaia di volumi portati via dalle acque di maggio di quest’anno. La biblioteca comunale di Faenza è stata una delle più danneggiate. Interi settori della letteratura, come quella ebraica e giapponese, sono state letteralmente cancellate. Della letteratura italiana, invece, restano solo alcune lettere, mentre la sezione dedicata ai bambini, i cui libri erano posizionati negli scaffali più in basso, per essere più facilmente fruibili, non esiste più. A tutto questo si devono aggiungere le migliaia di volumi dati in prestito ai faentini colpiti dalle alluvioni sono andate inghiottite da acqua e fango.

Matteo Cavezzali, racconta che l’idea di un libro sull’evento che ha sconvolto la Romagna è nata dopo essersi recato ad aiutare amici e biblioteche alluvionate, rendendosi conto che il modo migliore per aiutare sarebbe stato quello di farlo attingendo agli strumenti del suo mestiere: la scrittura. I riscontri sono stati subito molto positivi, sia da parte degli scrittori romagnoli interpellati che dalla testata giornalistica ‘Corriere della Sera’ e dal suo l’editore, Solferino, che immediatamente hanno appoggiato il progetto sposato da dieci autori: Silvia Avallone, Cristiano Cavina, Lorenzo Ghinelli, Gianni Gozzoli Mariangela Gualtieri, Carlo Lucarelli, Marco Missiroli, Simona Vinci, Francesco Zani, tutti grandi firme della letteratura contemporanea con un inserto fotografico di Silvia Camporesi.

Il libro si divide in due parti. Nella prima sono compresi racconti di testimonianze dirette, come in ‘Nuovo tropico’, dello scrittore Cristiano Cavina, di un evento che ha segnato un prima e un dopo nella vita di tanti.

Il volume ‘Riemersi’ a Faenza verrà presentato alla biblioteca Manfrediana martedì 28 novembre alla presenza dell’autore, Matteo Cavezzali e di Cristiano Cavina e la vendita del volume, grazie alla collaborazione con le librerie del territorio sarà totalmente devoluta a favore di cinque biblioteche comunali colpite dalle alluvioni: Biblioteca comunale Manfrediana di Faenza; Biblioteca Fabrizio Trisi di Lugo; Biblioteca Aurelio Saffi di Forlì; Biblioteca Luigi Dal Pane di Castel Bolognese e Biblioteca Loris Ricci Garotti di Sant’Agata sul Santerno.

Le librerie di Faenza che hanno aderito all’iniziativa sono: ‘Bottega Bertaccini’, ‘Mellops’, ‘Moby Dick’, ‘Mondadori bookstore’ e ‘Sorelle Resta.

La presentazione di ‘Riemersi’ è stata inserita in ‘Bellezza spalata’ serie di appuntamenti organizzati dalla Manfrediana.